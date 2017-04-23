«Томь» проиграла «Оренбургу» со счетом 1:2

Томский футбольный клуб «Томь» проиграл «Оренбургу» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Томске и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Голы в ворота томской команды забили защитник Адесойе Ойеволе на 22-й минуте матча и полузащитник Благой Георгиев на 73-й. Единственный гол «Оренбургу» забил полузащитник Алексей Пугин на 36-й минуте.

На данном этапе «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата (22 очка), «Томь» расположилась на последней 16-й строчке (13 очков).

В следующем туре «Оренбург» 26 апреля примет у себя санкт-петербургский «Зенит», «Томь» в этот же день сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи».