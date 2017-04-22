«Терек» проиграл «Анжи» в матче РФПЛ

Грозненский футбольный клуб «Терек» проиграл махачкалинскому «Анжи» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Чечне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота «Терека» забил нападающий Фелисио Браун Форбс на 14-й минуте матча.

На данном этапе «Терек» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата (33 очка), «Анжи» расположился на 12-й строчке (27 очков).

В следующем туре «Анжи» 26 апреля примет у себя томскую «Томь», «Терек» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином».