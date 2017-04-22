«Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром»

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 3:3.

Голы в ворота пермской команды забили полузащитники Алексей Миранчук на 42-й минуте матча, Дмитрий Тарасов на 54-й и Мануэл Фернандеш на 56-й минуте (пенальти). Голами в составе «Амкара» отличились нападающие Дарко Бодул на 22-й и 61-й (пенальти) и Станислав Прокофьев на 88-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (35 очков), «Амкар» расположился на 7-й строчке (34 очка).

В следующем туре «Амкар» 26 апреля примет у себя «Краснодар», «Локомотив» в этот же день в гостях сыграет с ЦСКА.