«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» обыграл тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила на уфимском стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота тульской команды забил защитник Александр Сухов на 90-й минуте матча.

На данном этапе «Уфа» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (36 очков), «Арсенал» расположился 14-й строчке (21 очко).

В следующем туре «Арсенал» 6 мая примет у себя «Ростов», «Уфа» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином».