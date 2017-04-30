Валттери Боттас выиграл Гран-при России

Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при России. В квалификации он был третьим. Президент России Владимир Путин, присутствовавший на соревнованиях, лично вручил кубок победителю. Для Боттаса это первая победа в карьере.

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший квалификацию российского этапа. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м. Соревнования проходили на «Сочи автодроме», где они проводятся четвертый год подряд, трасса проходит через Олимпийский парк.