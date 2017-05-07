В Москве завершилась генеральная репетиция парада к Дню Победы

В Минобороны сообщили, что в Москве завершилась генеральная репетиция парада к Дню Победы. Вся авиация ВКС России вернулась на аэродромы, отметили в ведомстве. «Экипажи Воздушно-космических сил приняли участие в генеральной репетиции парада над Красной площадью. Успешно выполнив проход над Москвой, самолеты и вертолеты приземлились на аэродромах временного базирования и готовы к Дню Победы», — сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что все воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты. «Инженерный состав неукоснительно следит за их исправностью и готовностью к взлету», — подчеркнули в Минобороны.

В этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.

Командующий парадом, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков в свою очередь заявил, что на генеральной репетиции российские военнослужащие показали хорошую слаженность и готовы к 9 мая.

«Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10.00», — сказал Салюков.

Он отметил, что никаких нештатных ситуаций в ходе подготовки и тренировок военного парада не было. Говоря об особенностях нынешнего военного парада, главком отметил, в частности, что будет увеличена численность военнослужащих-женщин.