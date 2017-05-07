Ненашев опроверг сообщения об отмене морского парада в Санкт-Петербурге

Руководитель движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев опроверг сообщения об отмене морского парада в Санкт-Петербурге. Ранее некоторые СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney.

«Подобное сообщение является выдумкой - как сейчас модно говорить, фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника», — сказал Ненашев «РИА Новости».

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась генеральная репетиция парада. В нем примут участие около 4000 военнослужащих санкт-петербургского гарнизона и около 100 единиц боевой техники Сухопутных войск ЗВО.