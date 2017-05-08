Сборная России обыграла немецких хоккеистов в матче группового этапа ЧМ-2017

Хоккеисты российской сборной обыграли сборную Германии в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 6:3.

Дубли в составе россиян оформили Вадим Шипачев и Никита Кучеров. Еще по шайбе забросили Сергей Плотников и Никита Гусев. В российские ворота шайбу отправили Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс.

Сборная России лидирует в группе A, имея в активе 8 очков. Следующий матч у россиян запланирован с командой Дании.