Шквалистый ветер повалил деревья в нескольких округах Москвы

Начавшийся внезапно сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты в нескольких округах Москвы. В столице начался дождь, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», - отметили в экстренных службах столицы.

По словам очевидцев, на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники пожаловались, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

Непогода может продлиться до вечера, предположительно выпадет до трети от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигают 16 м в секунду, передает РИА «Новости» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«В Москве может выпасть до 15 мм осадков, это треть нормы… в принципе, скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области», - сообщили в метеобюро. Холодный фронт сопровождается ливнем, местами с грозой, может пойти град.

В считанные минуты температура воздуха опустилась на несколько градусов, хотя еще на 15.00 мск на метеостанции на ВДНХ температура воздуха была 25,3 градуса.

Из-за сильного ветра на востоке Москвы на девушку упало дерево. Состояние ее здоровья оценивается как крайне тяжелое. Полицейские оцепили место происшествия, сообщает Life.