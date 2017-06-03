«Зеленый патруль» представил экологический рейтинг регионов России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов России. При его составлении учитывались природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.

Первое место в списке заняла Тамбовская область, на второй строчке — Республика Алтай, замыкает тройку лидеров Алтайский край. В первую десятку также вошли Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Регионы с неблагоприятной экологической обстановкой — Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Иркутская, Курганская, Оренбургская, Тверская, Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская области.