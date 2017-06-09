WADA признало невиновными упомянутых в докладе Макларена российских фехтовальщиков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило дело в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи фамилии фигурировали в докладе независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования России (ФФР).

Глава независимой комиссии Макларен 9 декабря 2016 г. в Лондоне презентовал вторую часть доклада, в которой утверждалось, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. В документе были указаны 27 российских фехтовальщиков, после чего ФФР инициировала собственное расследование. Результаты проверки подтвердили невиновность российских фехтовальщиков.