МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

По данным столичного ГУ МЧС, в ближайшие часы в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный ветер, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Неблагоприятные погодные явления сохранятся вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня.

При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. При грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. При граде возможны повреждения кровель и остекления зданий.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, по возможности парковать автомобиль в гараж или хотя бы ставить его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.