В Москве 15 июня стало самым холодным с 1879 года

В метеоцентре «Фобос» сообщили, что 15 июня в Москве стало самым холодным за последние 113 лет. «Сегодняшняя прохлада, безусловно, войдет в метеоисторию столицы — такого прохладного дня в столице не было с 1879 г. А для метеостанции ВДНХ — это рекорд минимальной дневной температуры. Предыдущий экстремум был зафиксирован в 1950 г. и составлял +12,6°», — говорится в сообщении.

Сегодня дневная температура в столице не превысит даже +15°. При этом в метеоцентре считают, что похолодание не приведет к заморозкам.

Синоптики ожидают, что арктический воздух в центральной части равнины не задержится надолго. «В столице сегодня дожди, максимальная температура почти на 10° ниже нормы — +12°. Но уже завтра тучи рассеются, и воздух станет хорошо прогреваться. В воскресенье - понедельник показания термометров повысятся до +23...+25°», — прогнозирует «Фобос».