Фонд кино в 2017 году поддержит 16 российских фильмов

На заседании попечительского совета Фонда кино под председательством советника президента России Владимира Толстого был определен список фильмов, которые будут поддержаны в 2017 г. Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями, 16 получат финансовую поддержку, говорится в сообщении фонда.

«Причем только шесть из них — безвозвратную. На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта. Остальным субсидия будет выделена по смешанной схеме», — отметили в Фонде кино.

В список попали четыре фильма кинокомпании СТВ — «Конек-Горбунок», «О чем говорят мужчины - 3», «Урфин Джюс - 2» и «Три богатыря и принцесса Египта». Первые три будут профинансированы на безвозвратной основе.

Поддержку также получат фильмы «Союз спасения» («Дирекция кино»), «Притяжение-2» и «Мифы о Москве» («Арт пикчерс студия»), «Тренер» (Студия Тритэ Никиты Михалкова), «Последний богатырь», «Трезвый водитель» и «Супербобровы. Пора домой» («ВБД груп»), «Сердце Пармы» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» («Профит»), а также «Елки-6», «Елки-7» и «Он Дракон - 2» («ТаББаК»).

На заседании совета присутствовали пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский и др.