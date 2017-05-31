Путин пообещал выделить деньги на производство мультфильмов

Путин пообещал реализовать почти все предложения представителей мультипликаторов Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями анимационных студий в рамках ПМЭФа. На встрече президент сказал, что знает о проблемах отрасли, и пообещал выделить финансовую поддержку, а также поговорить с Минфином о приравнивании мультипликаторов к IT-компаниям, пишет «Интерфакс».

О том, что мультипликаторы встретятся с президентом, стало известно в конце мая. Анимационные студии собирались попросить президента приравнять их по налоговым льготам к IT-компания. При создании мультфильмов используется большое количество софта, причем чаще всего компании не берут готовое ПО, а дописывают имеющиеся на рынке программы под себя, объяснял председатель Ассоциации анимационного кино Илья Попов.

Ассоциация хочет, чтобы такие студии могли, например, становиться резидентами иннограда «Сколково», которые освобождаются от налогов на прибыль, на имущество, НДС, а страховые взносы платят по льготной ставке – 14% от зарплаты сотрудника вместо стандартных 30% и выше. Основатель СТС Сергей Сельянов сказал «Ведомостям», что на встрече действительно поднимался вопрос о приравнивании анимационных студий к IT-компаниям, прежде всего, по вопросу налоговых льгот. По его словам, в целом Путин позитивно воспринял эти идеи.

На встрече Попов также попросил президента о дополнительном финансировании анимационных студий, чтобы увеличить объем производства в три раза, пишет «Интерфакс». По его данным, «сейчас общий объем поддержки анимации составляет в год порядка 800 млн руб.» и нужно обеспечить «целевую финансовую поддержку на горизонте ближайших пяти лет, для чего потребуется 1 млрд руб. в год» (цитата по «Интерфаксу»).

Путин пообещал реализовать почти все предложения представителей отрасли, а также выделить финансирование, пишет агентство. Из резервного фонда он пообещал выделить от 100 млн до 500 млн руб. на поддержку отечественной анимационной отрасли. «Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», - сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ на предложения приравнять анимационные студии к IT-компаниям Путин пообещал «поговорить с Минфином». «Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик», - сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Еще одной темой совещания было создание Дома российской анимации на базе «Союзмультфильма», рассказала «Ведомостям» председатель правления этой студии Юлиана Слащева. Идею создания такого дома Путин поддержал еще в 2011 г. и дал соответствующее поручение правительству, но до сих пор такой инкубатор для мультфильмов запущен не был. Во вторник, 30 мая, «Союзмультфильм» получил статус резидента «Сколково», теперь студия будет платить в бюджет страховые взносы по сниженной ставке в 14% и освобождается от налога на прибыль и НДС на ввозимое оборудование и софт, рассказала Слащева.

В России около 40 студий, которые снимают мультфильмы, часть из них может переехать и работать в новом помещении «Союзмультфильма», если оно станет Домом анимации, говорит она: если у дома будет статус технопарка, студии смогут арендовать площади по льготой ставке и, как «Союзмультфильм», платить в бюджет меньше налогов. Площадь дома - 5600 кв. м, «Союзмультфильм» занял только 2500 кв. м и места для других студий достаточно, более того, площади можно увеличить, указывает Слащева. Также Дом анимации сможет предоставлять студиям юридическую поддержку, поддержку в продвижении на зарубежных рынках, отдельное направление - подготовка кадров для студий, указывает она. Это потребует определенных государственных инвестиций, соглашается Слащева, но конкретную сумму не называет: «По бизнес-плану уже в следующем году дом начинает привлекать частные инвестиции, и предварительные договоренности по этому вопросу уже есть. Через пять лет проект должен выйти на самоокупаемость». Человек, знакомый с деталями проекта, говорит что дому нужно около 1,5 млрд руб. на пять лет.

Ранее Путин встречался с мультипликаторами в 2013 г. Тогда продюсеры также просили президента о налоговых льготах, и он поручил правительству проработать вопрос о таких мерах. Но с тех пор ситуация с льготами не изменилась. На последнем заседании правительственного совета по кинематографии премьер-министр Дмитрий Медведев также дал поручение правительству проработать вопрос. Четыре участника того заседания говорили, что премьер-министр предварительно одобрил льготы, но его пресс-секретарь Наталья Тимакова тогда заявила, что решения по вопросу нет.

В списке 20 самых кассовых российских фильмов за всю историю проката сразу пять мультфильмов, самые большие сборы у ленты «Три богатыря. Ход конем» (1 млрд руб. в 2015 г., данные «Бюллетеня кинопрокатчика»).