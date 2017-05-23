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Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Льготы для сказок

Мультипликаторы попросят у Путина налоговых льгот

Президент России встретится с анимационными студиями в конце мая
  • Ксения Болецкая,
  • Ольга Чуракова,
  • Светлана Бочарова
  • / Ведомости

В конце мая, перед Днем защиты детей (1 июня), президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями анимационных студий, рассказали «Ведомостям» два чиновника и несколько продюсеров, которых пригласили на встречу. Основная тема встречи – расширение господдержки отрасли мультипликации. От официальных комментариев они отказались, сославшись на сотрудников администрации президента, которые просили не раскрывать детали будущего совещания. «Возможность такой встречи прорабатывается», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встречу приглашены представители студии «Мельница» (мультфильмы «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк»), компании «Рики» («Смешарики»), «Анимаккорд» («Маша и Медведь»), Wizard Animation («Снежная королева») и др., знают собеседники «Ведомостей». Представители этих компаний от комментариев отказались или были недоступны для прессы.

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