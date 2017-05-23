Мультипликаторы попросят у Путина налоговых льгот

Путин и Медведев уже поручали Минфину проработать налоговые льготы для мультипликаторов
VASSILI KORNEYEV / EPA / Vostock photo
В конце мая, перед Днем защиты детей (1 июня), президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями анимационных студий, рассказали «Ведомостям» два чиновника и несколько продюсеров, которых пригласили на встречу. Основная тема встречи – расширение господдержки отрасли мультипликации. От официальных комментариев они отказались, сославшись на сотрудников администрации президента, которые просили не раскрывать детали будущего совещания. «Возможность такой встречи прорабатывается», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встречу приглашены представители студии «Мельница» (мультфильмы «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк»), компании «Рики» («Смешарики»), «Анимаккорд» («Маша и Медведь»), Wizard Animation («Снежная королева») и др., знают собеседники «Ведомостей». Представители этих компаний от комментариев отказались или были недоступны для прессы.