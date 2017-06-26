Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского

Артист Владимир Этуш после серьезной травмы госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, передает «РИА Новости» со ссылкой на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. В театре Вахтангова, где в последнее время работал актер, сообщили, что ближайший спектакль с его участием отменен.

По словам директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, Этуша доставили в больницу после травмы, полученной при входе в здание поликлиники. Артист зацепился ногой и упал.

«Спектакль "Бенефис" с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра, будет отменен», — добавил Крок.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве. В 1945 г. после окончания Щукинского театрального училища его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Этуш играл роли не только в театре, но и в кино: роль Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков» (1953 г), Саахов в «Кавказской пленнице» (1966 г.), инженер Брунс в фильме «Двенадцать стульев» (1971 г.), Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.), Карабас Барабас из «Приключений Буратино» (1975 г.) и др.

С 1945 г. артист преподает. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. В 1987–2003 гг. Этуш был ректором института имени Б.В. Щукина, с 2003 г. он является его худруком.