Путин и Медведев поздравили Этуша с 95-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актера театра и кино, народного артиста СССР и РСФСР, лауреата Государственной премии Владимира Этуша с 95-летием.

«Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — говорится в телеграмме президента.

«С вами в этот день — сердца миллионов зрителей, которые искренне любят вас. Ведь вы — совершенно особенный артист, в котором гармонично сочетаются редкий драматический и комедийный талант, неподдельная искренность, эмоциональность и обаяние», — написал в поздравлении Медведев.

Премьер отметил, что все роли Владимира Этуша «созданы с невероятной элегантностью и изяществом, неповторимы и эталонны».