На северо-западе Москвы выпал град с горошину

Град прошел на северо-западе Москвы, причинив мелкие неприятности местным жителям и их автомобилям.

Как передал корреспондент «Интерфакса», около 13:00 в окрестностях Шмитовского проезда выпал обильный град с дождем. Многие градины достигали размеров горошин.

У многих автомобилей при грозе срабатывала охранная сигнализация, на поверхности кузова некоторых из них образовались мелкие вмятины.

В пятницу в Московский регион пришла мощная гроза, Гидрометцентр заранее предупредил о шквалистом - до 24 м/с - ветре и граде.

Экстренное предупреждение выпустил и столичный главк МЧС, рекомендовав по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, парковать автомобили в гараж либо оставлять их вдали от шатких конструкций, не приближаться к водоемам.

Коммунальные и экстренные службы города с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.