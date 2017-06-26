Гидрометцентр рассказал, когда в Москве наступит теплая летняя погода

В Москве теплая летняя погода наступит 30 июня. Температура воздуха будет прогреваться до 25-28 градусов. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня уже нормальная температура, 22-23 градуса, завтра чуть-чуть похолодает, а вот с 30 июня температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы - 25-28 градусов», - сказал он.

По его словам, 1 июля «снова будет чуть холоднее, но разница не будет раздражающей, а 2 июля температура повысится вновь». «Лето скоро будет», - пообещал он.

Вильфанд отметил, что периоды хорошей и плохой погоды будут постоянно сменять друг друга.

«Периоды смены погоды будут очень сжатыми, поэтому периоды "нормальной погоды" будут уменьшаться», - проинформировал главный синоптик. Температура меняется не так значительно, но за счет того, что периоды сократились... так существенно, чувствуется разница», - заключил он.