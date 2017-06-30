«Интерфакс»: из-за непогоды 30 рейсов не смогли приземлиться в московских аэропортах

Непогода в Москве спровоцировала уход на запасные аэродромы трех десятков самолетов, пилоты которых не решились на посадку в столичных аэропортах, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

«Аномальные осадки возымели негативное влияние на работу московских аэропортов и привели к уходу на запасные аэродромы 20 рейсов, не сумевших приземлиться в "Шереметьево", и 10 самолетов в "Домодедово", - сказал источник.

Он сообщил, что самолеты ушли на запасные аэродромы в соседние регионы.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в московских аэропортах вечером в пятницу задержано свыше 70 рейсов, еще 11 отменено.

В частности, 35 рейсов задержано в «Домодедово» и 36 - в «Шереметьево», 11 рейсов в «Домодедово» отменены.