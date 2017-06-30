ТАСС сообщил о первом пострадавшем в Москве из-за непогоды

В Измайлове на востоке Москвы от сильного ветра пострадал один человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по адресу улица Мироновская, 18, на мужчину упала ветка дерева. Он получил нетяжелые травмы. Ему оказана медицинская помощь. Сообщения о гибели человека от падения дерева собеседник ТАСС опроверг.

Еще в экстренных службах знают о падении дерева на 7-й Парковой улице. По предварительным данным, там никто не пострадал.

Во второй половине дня в пятницу в Москве ожидается сильный дождь, гроза и шквалистый ветер со скоростью до 24 м/с при порывах. На западе города уже выпал крупный град.