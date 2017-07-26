«Евровидение-2018» примет Лиссабон

В 2018 г. конкурс «Евровидение» пройдет в Лиссабоне, сообщили организаторы шоу. Полуфиналы и финал конкурса пройдут 8, 10 и 12 мая. В 2017 г. конкурс проходил в Киеве.

Победителем «Евровидения-2017» стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль с композицией Amar pelos dois. Россия впервые с 2000 г. в конкурсе не участвовала: отобранной российскими организаторами певице Юлии Самойловой был запрещен въезд на Украину из-за нарушения украинских законов - она посетила Крым без разрешения правительства Украины. Отправлять на «Евровидение» другого участника Россия отказалась. Российские телеканалы отказались транслировать конкурс. 15 мая президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что одобряет эти решения.