Из здания Третьяковской галереи эвакуировали около 50 человек из-за возгорания

В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуировали около 50 человек. Как сообщили в столичном управлении МЧС России, возгорание деревянного каркаса произошло на техническом этаже. В пресс-службе галереи происшедшее назвали учениями.

Ранее очевидцы рассказали об эвакуации из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке из-за вероятного задымления.

Как сообщили в МЧС, заявка о возгорании по адресу Лаврушинский переулок, 8, поступила в 14.25 мск. По данному адресу находится депозитарий Третьяковской галереи.

«Происходило возгорание деревянного каркаса на техническом этаже на площади 0,1 квадратного метра. В 14.50 возгорание ликвидировано», — заявили в ведомстве.