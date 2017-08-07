Москвичам предложили проголосовать за переименование станции метро «Арбатская»

Москвичам предложили решить, стоит ли переименовать станцию «Арбатская» Филевской линии в станцию «Гоголевская», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании – оператора WiFi «Максимателеком».

Высказать свое мнение можно на портале бесплатного WiFi в метро. Референдум пройдет с 7 по 20 августа.

Идея принадлежит московскому активисту Павлу Гнилорыбову. По его мнению, смена названия поможет избежать путаницы между двумя «Арбатскими»: станция с таким же названием расположена на Арбатско-Покровской ветке московского метро.

Станцию могут назвать в честь знаменитого жителя Арбата – писателя Николая Гоголя.

«Максимателеком» не претендовал и не собирается претендовать на переименование станции «Арбатская» в «Гоголевскую», как и любых других станций Московского метрополитена, уточняют в компании. Там объясняют, что опрос для пользователей бесплатного WiFi в метро, запущенный на портале Wi-Fi.ru, создан исключительно в рамках маркетинговой кампании с целью изучить мнение пользователей сервиса. Результаты опроса не будут использованы для принятия каких-либо решений, связанных с наименованием станций Московского метрополитена.

«Максимателеком» не имеет отношения к Павлу Гнилорыбову, автору инициативы, о которой в компании узнали из открытых источников (в частности, сюжет на ТВ, появившийся в конце прошлой недели), добавляет оператор. Сама компания «Максимателеком» нейтрально относится к поставленному вопросу.