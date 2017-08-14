Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с 2005 г. не попала в рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes, о чем сообщается на сайте журнала.

Это связывается с тем, что спортсменка ранее была дисквалифицирована за мельдоний, что повлекло за собой, в том числе, отказ ряда спонсоров от сотрудничества с ней.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Серена Уильямс: доход американской теннисистки составляет $27 млн за год.

В топ-10 рейтинга в основном вошли представительницы тенниса. Второе место занимает немка Ангелик Кербер ($12,6 млн), пятое – американка Венус Уильямс ($10,5 млн), шестое – испанка Гарбин Мугуруза ($7,7 млн), седьмое – датчанка Каролин Возняцки ($7,5 млн), восьмое – полячка Агнешка Радванска ($7,3 млн), девятое - канадка Эжени Бушар ($7,1 млн), 10-е – румынка Симона Халеп ($6,2 млн)