СКР: Серебренников лично распределял выведенные из бюджета деньги

Виновность режиссера Кирилла Серебренникова в организации хищения не менее 68 млн руб. из выделенных из бюджета под проект «Платформа» подтверждается собранными по делу доказательствами, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами», - сказала она во вторник.

Она отметила, что расследование по уголовному делу продолжается.

Режиссер обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». Серебренников в ходе допроса свою вину не признал. В среду, 23 августа, Басманный суд изберет режиссеру меру пресечения.