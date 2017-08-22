Серебренников не будет давать показаний до приезда адвоката в Москву

Задержанный в Петербурге и доставленный в Москву режиссер Кирилл Серебренников не будет в СКР давать показаний до того, как в столицу приедет его адвокат Дмитрий Харитонов. Это сам Харитонов сказал агентству «Москва». «Давать показаний Серебренников не будет, он дождется меня», – уверен он. Адвокат возвращается в Москву из командировки.

«Мне в половине одиннадцатого утра позвонил следователь Следственного комитета и сказал, что Кирилла доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. Поскольку он находился в Петербурге и снимал кино – он уже это делает там почти месяц, – естественно, это была полная неожиданность. Я сейчас срочно возвращаюсь в Москву, еду сразу в Следственный комитет. Это пока все, что мне известно. До этого мы два раза были в Следственном комитете на следственных действиях, просто по звонку приходили – никаких проблем не возникало. Для чего сейчас все это сделано – абсолютно непонятно. Но я видел уже, что СК распространил информацию о том, что они собираются предъявлять обвинение. Будем разбираться, что происходит», – сказал Харитонов в эфире «Коммерсантъ FM».

Какую меру пресечения попросит следствие, он не знает. «После того как Серебренников будет допрошен, следствие может обратиться в суд за избранием меры пресечения в виде ареста или в виде домашнего ареста», – сообщал ранее информированный источник ТАСС. Он допустил, что это может произойти уже 22 августа.