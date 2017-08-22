Минкультуры не получало новых запросов от следствия по делу «Седьмой студии»

Министерство культуры «и на прежних этапах» помогало правоохранительным органам по делу о хищении бюджетных средств для проекта «Платформа» и предоставляло все имевшиеся материалы, но новых запросов оно пока не получало. Это ТАСС сообщил статс-секретарь – замминистра культуры Александр Журавский после того, как стало известно, что по подозрению в причастности к этому хищению задержан худрук «Гоголь-центра» и создатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников.

«Честно говоря, я от вас узнал, что его задержали. Если задержали, значит, есть какое-то правовое решение, которое предусматривает такую меру», – отметил замминистра.

В пресс-службе министерства, а также в департаменте культуры Москвы отказались от комментариев. Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую тоже вызывали на допрос по этому делу как руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры в 2014 г., комментировать задержание режиссера также не стала, уточнив, что находится «на работе».

В самом начале июня Министерство культуры подтвердило, что просило СКР привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях денег, выделенных «Седьмой студии» по проекту «Платформа». В ответе министерства на запрос «Дождя» говорилось, что письмо в СК за подписью замминистра Николая Малакова, которое утекло в соцсети и СМИ, было подписано «уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов». 9 августа РБК сообщил, ссылаясь на материалы следствия, представленные в Мосгорсуд, что дело о хищении госсубсидии было возбуждено еще в 2015 г., следует из материалов дела, в конце июня 2017 г. оно было передано от Московского управления СКР центральному аппарату комитета.