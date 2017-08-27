Президент WBC: Макгрегор, продержавшись 10 раундов, показал себя героем

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заработал всеобщее признание и выступил героем, продержавшись десять раундов в бою против американца Флойда Мэйуэзера-младшего, заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«Это был великий бой, за которым наблюдали миллионы. Это было великолепное событие. Макгрегор заработал признание со стороны всех: он показал свои навыки, силу, сердце, хорошее состояние. Он показал себя как герой, продержавшись десять раундов против лучшего боксера. Конор был очень конкурентоспособным против него», — сказал Сулейман агентству «Р-Спорт».

Американский 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом в боксерском поединке, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Бой продлился 10 раундов из 12. Рефери остановил бой после того, как Мэйуэзер зажал Макгрегора возле канатов.

За несколько дней до боя WBC представил пояс, который был вручен победителю боя: полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась крокодиловая кожа.