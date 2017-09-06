МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«ПКР остается отстраненным, российские паралимпийцы могут принимать участие в квалификационных соревнованиях в Пхенчхане (столица зимних Олимпийских и Паралимпийских игр) в качестве нейтральных», - говорится в заявлении МПК, опубликованном в среду.

В заявлении также указаны дисциплины зимнего чемпионата мира по параспорту, в которых россияне могут принимать участие, - это лыжи, биатлон, горные лыжи и сноуборд.

Перспективы восстановления членства ПКР решались на очередном заседании исполкома международной организации, который прошел 3-4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 г., после того как в июле был опубликован «доклад Макларена».