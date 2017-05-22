Россия может пропустить Паралимпиаду в 2018 году

Российской сборной могут не разрешить участвовать в Паралимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Спортсмены не будут допущены к играм в том случае, если Паралимпийский комитет России (ПКР) не выполнит критерии по восстановлению организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом заявил президент комитета Филип Крэйвен.

«Если обязательства ПКР не будут выполнены до начала сентября, то российской стороне будет очень трудно оспорить отстранение», - приводятся его словам на сайте МПК.

По его словам, новый состав исполнительного комитета МПК изберут 8 сентября. «На тот момент до Игр останется шесть месяцев. И если мы не увидим позитивные действия российской стороны на рекомендации рабочей группы, то участие российской команды в играх будет очень-очень маловероятным», - сказал Крэйвен, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как очень серьезную. «Может быть, в будущем будет найдено ее решение», - отметил он.

«Несмотря на то что мы с удовлетворением отмечаем прогресс, на сегодняшний день ряд ключевых критериев по-прежнему должен быть выполнен. Есть много хороших планов на бумаге, но теперь мы должны видеть достижение конкретных результатов», - сказал Крэйвен.

«Принципы, согласно которым было принято решение [о приостановлении членства] в августе прошлого года, не изменились», - уточнил он. Обязанностью ПКР является обеспечение «честной конкуренции», спортсмены должны быть уверены, что «они конкурируют на игровом поле».

Требования МПК необходимо выполнить не просто для галочки. «Мы также должны увидеть позитивные изменения относительно антидопинговой деятельности в России, в частности ПКР. Российские власти должны сделать все возможное для того, чтобы исправить ошибки, которые были выявлены благодаря докладу Ричарда Макларена (председатель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). - "Ведомости")», - сказал он. По его словам, необходимо принять меры для того, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилась. В конечном итоге Россия должна восстановить доверие в мире спорта, считает Крэйвен.

Исполком Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Об этом заявил руководитель рабочей группы Энди Паркинсон.

«Вопрос о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ВАДА остается ключевым критерием для восстановления членства ПКР... На прошлой неделе был достигнут обнадеживающий прогресс в отношении РУСАДА», - сказал Паркинсон. Член совета учредителей ВАДА Ненад Лалович 18 мая заявил, что РУСАДА имеет хорошие шансы на восстановление членства до конца 2017 г. В тот день на заседании совета учредителей ВАДА был заслушан доклад о выполнении дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА. Российскому агентству необходимо выполнить еще четыре пункта для полного восстановления: предоставить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, ввести правила, исключающие конфликт интересов, а также зависимость руководителя набсовета РУСАДА и его заместителя.

7 августа МПК приостановил членство ПКР. Из-за этого российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В конце ноября комитет потребовал от ПКР выполнить ряд требований для возврата членства. Внутри комитета была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований, напоминает ТАСС. Руководитель ПКР Владимир Лукин в марте заявлял, что российская сторона получила дорожную карту по восстановлению членства. 8-9 мая в немецком Бонне проходила встреча координационного комитета ПКР с рабочей группой. Участники встречи обсуждали наличие прогресса при выполнения дорожной карты, был детализирован план необходимых действий, обсуждались механизмы оплаты финансовых обязательств.