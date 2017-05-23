Паралимпийский комитет России выполнил большинство требований для восстановления членства МПК – министр спорта России

Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил 59 из 67 требований дорожной карты для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), сообщил министр спорта Павел Колобков. «Работа по реализации "дорожной карты" продолжается», - цитирует «Интерфакс» заявление министра. Колобков отметил, что Минспорт с августа прошлого года «оказывает максимально возможное содействие ПКР по восстановлению членства в МПК».

Накануне Международный паралимпийский комитет заявил, что пока не намерен восстанавливать членство Паралимпийского комитета России. Ключевыми вопросами в вопросе восстановления являются признание выводов доклада профессора Ричарда Макларена и возобновление полноценной деятельности Российского антидопингового агентства.