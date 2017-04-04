Совет спортсменов МПК не согласился допустить россиян к Паралимпиаде под нейтральным флагом

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы Михаил Терентьев на заседании Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) предложил рассмотреть вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпиаде под нейтральным флагом, но предложение было отклонено.

«По инициативе Михаил Терентьева на заседании был рассмотрен вопрос о возможном участии российских спортсменов в Паралимпийских играх и предложение о допуске спортсменов под нейтральным флагом», - говорится в заявлении ПКР, опубликованном на его сайте.

Вариант с участием российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом не был поддержан, поскольку «такая практика применима только для беженцев или тех стран, где нет национального паралимпийского комитета», отмечается в сообщении.

Заседание Совета спортсменов МПК прошло в Бонне с 31 марта по 2 апреля.