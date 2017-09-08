Эндрю Парсонс возглавил Международный паралимпийский комитет

Президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) избран бразилец Эндрю Парсонс, говорится в сообщении Паралимпийского комитета России. Парсонс победил в первом туре голосования — за него было отдано 84 голоса, для победы надо было набрать минимум 82.

«Я проработал в паралимпийском движении большую часть своей жизни, работая вице-президентом МПК, членом исполкома МПК, руководителем комитета по Паралимпийским играм, президентом Американского паралимпийского комитета и президентом Паралимпийского комитет Бразилии на протяжении 20 лет», — сообщал Парсонс в своем манифесте.

На пост президента также претендовали Патрик Джарвис из Канады, Йон Петерссон из Дании и Хайди Чжан из Китая. Чжан получил 47 голосов, Петерссон — 19, за Джарвиса проголосовали 12 человек. Сегодня также пройдут выборы вице-президентов и членов исполкома МПК.