Северное сияние можно будет увидеть в Москве в ночь на 10 сентября

В ночь с 9 на 10 сентября в Москве можно будет увидеть северное сияние, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергея Гайдаша.

«6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, — до 50%, однако точное время предсказать нельзя», — сказал Гайдаш.

Он уточнил, что для того, чтобы стать свидетелем данного явления, оно должно прийтись не на дневное время и ему не должны мешать облака. В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 г.