На Солнце зафиксирована еще одна мощная вспышка

В четверг, 7 сентября, на Солнце произошла новая мощная вспышка, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева. На сайте организации опубликован график вспышечной активности Солнца.

Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 мск и 18.00 мск. Вспышке присвоен наивысший класс активности — Х.

Первая мощная вспышка произошла 6 сентября, она стала самой крупной за последние 12 лет. По мнению ученых, причиной явления стало взаимодействие двух крупнейших групп солнечных пятен, которые наблюдались в последние дни.