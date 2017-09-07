У Tele2 проблемы со связью

Представитель Tele2 там же подтвердил факт сбоя, добавив, что специалисты работают над устранением проблемы Д. Абрамов / Ведомости

У оператора мобильной связи Tele2 масштабный сбой сети по всей стране.

Пользователи соцсети «В контакте» на странице компании жалуются на неработающий интернет и голосовую связь в Томске, Новокузнецке, Кемерово, Ижевске, Нижнем Новгороде и Удмуртии. Также о сбое сообщил новосибирский портал «Ваш город»: по его данным, о нарушениях в работе сети пишут абоненты из Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска и Черепанова, Томска, Сыктывкара и Москвы.

Пользователи из столицы жалуются на отсутствие связи в Twitter. Некоторые отмечают, что проблемы со связью продолжается второй день.

Официальный представитель Tele2 сообщил «Ведомостям», что на сети компании велись работы по улучшению качества мобильного интернета. «Эти модификации предполагают внедрение новой технической платформы, которая требует перезагрузки абонентских интернет-настроек, - говорит он. - В результате перезагрузки у незначительного числа абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе мобильного интернета».

Также оператор обнаружил проблемы с магистральными каналами в пяти регионах, добавил его представитель. Технические специалисты перевели абонентов на резервные каналы. В 12.45 мск сервис был восстановлен и сейчас работает в полном объеме, утверждает он. Связаны ли эти проблемы с вспышками на солнце, он не сообщил.

Третий за год

Это уже третье крупное падение сети федерального оператора за этот год. Первые два случились у «Мегафона».

19 мая 2017 г. оператор испытал крупнейший сбой в своей истории. Абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Те же проблемы были у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. В Москве и нескольких других городах наблюдались временные сложности с голосовой связью. После этого сбоя «Мегафон» предложил абонентам компенсацию: дополнительные минуты, трафик или бесплатный просмотр фильма «Притяжение».

Менее чем через месяц связь снова нарушилась. 13 июня абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья на несколько часов лишились возможности говорить по телефону. Новый сбой не обошел и абонентов «Скартела».

Оба сбоя произошли из-за неполадок в работе оборудования Hewlett-Packard. В пиковые периоды работы сети оно не выдержало нагрузки, и не работала база данных sim-карт (Home Location Register).

После первого сбоя продажи контрактов у конкурентов «Мегафона» резко выросли: к примеру, у МТС 19 мая в Москве – в 2 раза, а в Поволжье – в 5 раз, сообщал представитель МТС Дмитрий Солодовников. В 2,5 раза больше обычного контрактов продал «Т2 РТК холдинг» (Tele2), утверждал его представитель Константин Прокшин. Количество людей, переходивших с сохранением номера в сеть другого оператора, незначительно, комментировать его не имеет смысла, сообщила представитель «Мегафона» Юлия Дорохина.

В начале июня неполадки со связью были и у Tele2. В Нижнем Новгороде, Ижевске и Сыктывкаре абоненты могли испытывать трудности с голосовой связью в течение 45-50 минут, рассказывал представитель Tele2. По его словам, причиной стала авария у компании, предоставляющей оператору кабельные каналы. Специалисты оператора тогда тоже использовали резервные каналы связи, что могло сказаться на скорости мобильного интернета.