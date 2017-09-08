В Сочи открылся международный конкурс «Новая волна»

В Сочи открылся международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Он будет проходить с 8 по 14 сентября.

«Много мини-премьер пройдет в этом году на "Новой волне" в Сочи. Несколько песен представят конкурсанты. Будут новые челны жюри», - рассказал на пресс-конференции руководитель продюсерского центра «АРС» Игорь Крутой.

По его словам, Олег Газманов представит на конкурсе новую песню - «Крымский мост».

«В рамках "Новый волны" пройдет юбилейный концерт Филиппа Киркорова, где он представит несколько премьер», - отметил продюсер.

В свою очередь мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что «благодаря фестивалю "Новая волна" Сочи стал популярным городом, из которого туристы уезжают с восторгом».