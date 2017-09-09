«Золотого льва» получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды»

Главный приз 74-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва святого Марка» — получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water).

Картина рассказывает о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов. Действие происходит в период холодной войны.

Фильм сделан как блестящая пародия на все голливудские штампы 60-х гг.: в нем есть и отрывки из мюзиклов, и карикатура на русских шпионов времен холодной войны.

Дель Торо является автором таких лент, как «Лабиринт фавна» (El laberinto del fauno, 2006) и «Блэйд 2» (Blade 2, 2002).