Большой театр простится с Соткилавой 20 сентября

В Большом театре прощание с певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября. Это РБК сообщил народный артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. О смерти Соткилавы ранее сообщил гендиректор театра Владимир Урин. По его словам, хоронить певца будут в Грузии, такова была его воля.

Кобзон назвал Соткилаву выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком. «Я его слушал и в Большом театре, выступали с ним вместе на концертах, у нас были дружеские отношения. Я так предполагал, что он выступит на моем юбилее. Очень жаль, потому что он был очень ярким певцом в Большом театре, таких больше нет. Замечательный семьянин, [у него остались] прекрасная супруга, две дочери – все его любили», – рассказал депутат.

Зураб Соткилава умер в Москве 18 сентября в возрасте 80 лет после тяжелой болезни. В оперной труппе Большого театра он служил с 1974 г., а с 1976 г., с перерывом, преподавал в Московской консерватории.

Московская государственная консерватория им. Чайковского проведет несколько концертов памяти артиста вместо его запланированных выступлений. «Он до последнего момента готовился выйти на сцену, – рассказал ТАСС ректор консерватории, бывший министр культуры России Александр Соколов. – В консерватории стало традицией – когда мы прощаемся с нашим великим профессором, то отдаем дань памяти специальным концертом. И здесь будет даже не один концерт, а целая серия выступлений тех, кто был рядом с ним, кто был им воспитан. Сейчас будет скорректирована программа, у нас четыре концертных зала».