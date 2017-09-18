Netflix создаст сериал о предыстории книги и фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Американский стриминг-сервис Netflix сообщил, что спродюсирует и покажет сериал, который расскажет предысторию знаменитых романа и фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Новый проект будет состоять из 18 эпизодов, разделенных на два сезона. Он будет посвящен одному из главных отрицательных персонажей книги и ее экранизации – медсестре по имени Милдред Рэтчед. Одним из продюсеров сериала станет американский актер Майкл Дуглас. Он же спродюсировал экранизацию романа в 1975 г., за что был удостоен премии «Оскар». Помимо Дугласа в создании сериала также примет участие сценарист и режиссер Райан Мерфи. Главная роль медсестры Рэтчед достанется обладательнице «Золотого глобуса» Саре Полсон, прославившейся ролями в сериалах «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». Сериал будет называться «Рэтчед», съемки стартуют в середине 2018 г.