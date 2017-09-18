Подведены итоги кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке закончился 15-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Гран-при за лучший полнометражный фильм получила «Теснота» 26-летнего российского режиссера Кантемира Балагова. Актриса Дарья Жовнер, сыгравшая в картине Балагова, награждена за лучшую женскую роль. В мужской актерской номинации призы получили Иссей Такахаси и Лили Фрэнки за роли в фильме «13 лет пустоты» Такуми Саито (Япония). Приз за лучшую режиссерскую работу присужден Владимиру Дурану (Колумбия) за картину «Прощай, энтузиазм!», специального приза жюри удостоен режиссер Когонада (США), автор фильма «Колумбус». Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм получил «Карп отмороженный» Владимира Котта. В конкурсе короткого метра победил фильм «Шалава» Люси Шродер (Австралия).