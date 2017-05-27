Фильм «Теснота» получил приз Международной федерации кинопрессы в Каннах

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота», представленный на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», получил приз Международной федерации кинопрессы.

«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — сказал Балагов на церемонии.

Международная федерация кинопрессы также отметила фильм «120 ударов в минуту» француза Робена Кампийо и картину португальца Педро Пиньо «The Nothing Factory».