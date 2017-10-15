СМИ сообщили о смерти актера Дмитрия Марьянова

На 48-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. О причинах смерти пока не сообщается.

По данным источника, актер ехал в автомобиле вместе с друзьями, когда ему стало плохо. «Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета скорой помощи доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось», — сказал собеседник агентства.

Марьянов сыграл в таких фильмах как «Одержимый», «Охота на гения», «Как выйти замуж на миллионера», «Взрослая дочь, или тест на…» и других.