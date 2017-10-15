Представитель Дмитрия Марьянова подтвердила смерть актера

Актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Алевтину Кунгурову. «Дмитрий скоропостижно скончался», - сказала она. Кунгурова пообещала, что подробности случившегося «появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно».

Собеседник агентства в правохранительных кругах сообщил, что смерть актера не носит криминального характера. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», - сказал он.

Дмитрий Марьянов известен, в частности, по картинам «День Радио» и «Графиня де Монсоро». Он также играл в Ленкоме и на сцене Театра имени Моссовета.

Время и дата прощания с актером пока неизвестны.