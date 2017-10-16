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В Минздраве разобрались в ситуации с вызовом «скорой» актеру Марьянову

Те, кто вызвал скорую помощь актеру Дмитрию Марьянову, отменили вызов сами четыре минуты спустя, заявили ТАСС в пресс-службе минздрава Московской области. В воскресенье стало известно, что актер умер в Подмосковье и что друзья сами привезли его в больницу, где врачи только смогли констатировать смерть. СМИ сообщали, что, по словам друзей Марьянова, в службе «скорой» им ответили, что бригада не сможет приехать оперативно, поэтому они решили повезти его в больницу в Лобне сами. После этих сообщений в региональном минздраве была начата служебная проверка.

«По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19.03 мск. В 19.07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», – сказал сотрудник пресс-службы министерства.

Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. Он играл на сцене Ленкома и Театра Моссовета, в кино известны его роли в картинах «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна».