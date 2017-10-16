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Стали известны дата и место похорон актера Марьянова

Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова состоятся 18 октября на Химкинском кладбище. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агента актера.

Панихида по Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, добавила она.

Марьянов ушел из жизни в воскресенье в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.