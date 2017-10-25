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Louis Vuitton поможет Лувру выкупить часослов Франциска Первого

Лувр начал сбор частных пожертвований на часослов Франциска Первого, шедевр переплетчиков и ювелиров эпохи Ренессанса. Цель кампании музея - собрать 1 млн евро к 15 января 2018 г.

В кампании уже принял участие производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Группа пообещала внести за часослов 5 млн евро, пишет Le Figaro. Годовой бюджет музея на покупку произведений искусства не может превышать 5,2 млн евро. Цена часослова на аукционе может дойти до 10 млн евро.

Манускрипт размером 8,5 на 6,5 см выставил на продажу лондонский коллекционер. В молитвеннике 16 иллюстраций размером с полную страницу и множество украшенных инициалов. Его переплет инкрустирован драгоценными и полудрагоценными камнями, к нему приложена цилиндрическая закладка, украшенная рубинами, бирюзой и жемчужиной.

В 1538 г. король Франции Франциск Первый приобрел часослов - вероятно, в подарок для племнницы Жанны д'Альбре, королевы Наваррской. От нее книга перешла к ее сыну Генриху IV. Его вдова Мария Медичи продала часослов кардиналу Мазарини. С XVIII в. книга находится в Англии. В последний раз она меняла владельца в 1942 г. Сейчас она экспонируется в Лувре с выставкой «Франциск Первый и искусство Нидерландов». Лувр хочет использовать шанс вернуть книгу во Францию уже навсегда. Потенциальных жертвователей музей убеждает, что их взнос, каким бы он ни был, может стать решающим.