Кирилла Серебренникова номинировали на «Золотую маску»

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В МИДе усомнились в объяснениях Пентагона о закупке биоматериалов россиян

Объяснения американских военных, зачем им потребовались биоматериалы россиян, кажутся сомнительными и надуманными. Как передает ТАСС, это заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В МИДе замечают, что «по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты», и считают, что это может иметь далеко идущие последствия, сказал он. Ведомство предупреждает об опасности в том числе соседние страны, где при участии Соединенных Штатов создана «целая сеть лабораторий».

Сбор биопроб Рябков назвал только «вершиной айсберга». Дипломат выразил надежду, что эта деятельность может поставить под угрозу безопасность России только гипотетически, он не утверждает, что угроза создается уже сейчас. Однако, по его мнению, «есть повод озаботиться и заняться этим ещё глубже» и обсуждать проблему с американцами по всем каналам.

Москва будет высказывать неприятие действий Вашингтона, которые могут поставить под угрозу биобезопасность России, подчеркнул замруководителя МИДа.

Проблему сбора биоматериалов россиян иностранцами 30 октября поднял президент Владимир Путин, когда на встрече с членами Совета по правам человека зашла речь о составлении образов типов российских избирателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что сведения о сборе биоматериалов Путин получил от спецслужб. 31 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что такая работа означает, что США не прекратили свою наступательную военную программу. Он призвал взять под контроль деятельность иностранных лабораторий, которые собирают биоматериалы в России для изучения, если не пресечь ее полностью, и сообщил, что правительство скоро внесет в Думу законопроект о биобезопасности.

Предварительная заявка ВВС США на приобретение образцов синовальной (суставной) жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятых в России у представителей европеоидной расы, была размещена 2 июня. Заказчиком была названа 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики.

Заявка не была связана с интересом исследователей к конкретной стране, объяснили 1 ноября российским журналистам представители ВВС США. Исследование уже началось на закупленных биоматериалах, которые были взяты у людей российского происхождения, для продолжения работы ученым потребовались новые образцы похожей генетики, поэтому была сделана заявка на материалы из России.

В эти объяснения не поверил не только Рябков, но и Геннадий Онищенко. В интервью ТАСС он назвал их «неуклюжей, плохо продуманной легендой», скрывающей истинные цели - создание военно-биологического потенциала своей страны.